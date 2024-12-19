Внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 будинків

У четвер, 19 грудня, російські окупанти завдали удару по Куп’янському району на Харківщині. Під обстріл потрапило селище Шевченкове, там є загиблі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали удару по селищу, розташованому на захід від Куп’янська та за 70 км від українсько-російського кордону. Яким саме озброєнням атакували росіяни, Синєгубов не уточнив. Втім, згодом у пресслужбі Харківської прокуратури повідомили, що, за попередніми даними, Росія вдарила по селищу ракетою «Іскандер-М».

«Унаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік – отримали поранення», – повідомив голова ОВА.

Згодом Олег Синєгубов повідомив про загибель трьох людей внаслідок атаки. За його словами, російський удар вбив двох жінок 67 та 65 років, а також 33-річного чоловіка.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок удару також постраждали троє людей, пошкоджені щонайменше 12 будинків.

За фактом обстрілу цивільного населення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).