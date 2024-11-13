Росіяни одягають українську форму перед штурмом позицій армії України

У середу, 13 листопада, російські війська намагалися прорвати оборону бійців Збройних сил України на Куп’янському напрямку, частина російських солдатів була переодягнена у форму українських військових. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Для атаки росіяни залучили близько 15 одиниць техніки – танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

У Генштабі зауважують, що частина російських окупантів були переодягнені у форму зразка Збройних Сил України. Це є прямим порушенням законів та правил ведення війни й воєнним злочином.

«Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА», – підсумували у відомстві.

Cитуація на Куп’янському напрямку станом на 12 листопада (Фото DeepStateMAP )