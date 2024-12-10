Окупанти здійснили ракетний удар по місту

У вівторок, 10 грудня, російські окупанти обстріляли місто Златопіль на Харківщині, за попередніми даними – ракетами. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили по Златополю приблизно о 10:00. У місті постраждала банківська установа, інші нежитлові будівлі та цивільні автомобілі. Яким саме типом ракет атакували Златопіль, наразі не уточнюється.

«На цю хвилину – пʼятеро постраждалих. Деталі встановлюються», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом голова ОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих – станом на 10:20 у Златополі восьмеро поранених внаслідок атаки. У місті зафіксували повторні ракетні удари.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив про 10 постраждалих внаслідок атаки. За даними голови ОВА, ще дві жінки постраждали після повторної атаки, яка пошкодила адміністративну будівлю.

«Загалом 10 людей постраждали. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані», – повідомив Синєгубов.

Зазначимо, Златопіль розташований за 86 км на північ від Харкова, у Лозівському районі. До вересня 2024 року місто мало назву Первомайське.

Нагадаємо, 25 листопада окупанти завдали ударів по центру Харкова, внаслідок чого зайнялася пожежа та були пошкоджені житлові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 23 людини – 16 із них госпіталізували.