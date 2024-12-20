Внаслідок російської атаки на готель у Краматорську загинув журналіст Reuters

Співробітники служби безпеки України встановили генерал-полковника ЗС Росії, який наказав завдати ракетного удару по готелю «Сапфір» у Краматорську, де перебувала знімальна група Reuters. Внаслідок атаки журналіст іноземної інформагенції загинув, ще десятеро людей отримали поранення. Про це у п’ятницю, 20 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, бойовий наказ на обстріл готелю, де перебували лише цивільні люди, надав російський генерал-полковник ЗС Росії 66-річний Алєксандр Кім. За даними Офісу генпрокурора, за тимчасовим штатним розписом він є начальником штабу-заступником командувача Об’єднаного угрупування військ ЗС РФ та одночасно керівником Центру організації вогневого та ядерного ураження ОУВ СВО.

«Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. Згідно із бойовим наказом Кіма його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою “Іскандер-М”», – йдеться у повідомленні СБУ.

Генерал ЗС Росії Алєксандр Кім, який наказав вдарити по готелю у Краматорську

Внаслідок атаки будівля готелю була повністю зруйнована. Один із журналістів Reuters загинув, ще п’ятеро медійників та п’ятеро цивільних отримали поранення.

Слідчі СБУ заочно оголосили Алєксандру Кіму підозру у ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни. Наразі українські правоохоронці вживають заходів для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.