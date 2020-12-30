Уряд Латвії запровадив комендантську годину в новорічні вихідні, в тому числі у новорічну ніч. Про це повідомляє Delfi з посиланням на прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша.

З 30 грудня по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі мають залишатися вдома. Каріньш назвав це обмеження brīvdienu mājsēdis («домашні вихідні»).

За його словами, за останній тиждень кожен день в країні від коронавірусу вмирають в середньому 17 осіб, і це потрібно зупинити.

Водночас режим надзвичайної ситуації в Латвії продовжено до 7 лютого. Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле закликала провести «домашні вихідні» за вивченням інформації про вакцини та нагадала, що в лікарнях перебувають понад тисяча осіб із Covid-19.

Кожен випадок порушення комендантської години буде розглядатися індивідуально, підкреслив глава Держполіції Арманд Рукс. Мета обмежень – щоб не було народних гулянь на Новий рік, пояснив він.

Сума штрафу за порушення для фізичних осіб становитиме від 10 до 2000 євро, для юридичних – від 140 до 5000 євро.