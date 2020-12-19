Під час свят на всій території Італії діятимуть обмеження «червоної зони»

Уряд Італії вводить загальнонаціональний карантин на новорічні та різдвяні свята. У святковий період на всій території Італії діятимуть обмеження «червоної зони». Про це у суботу, 19 грудня, повідомила BBC.

Посилений карантин діятиме з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня та з 5 по 6 січня. Під час локдауну магазини, ресторани та бари будуть закриті.

Італійці зможуть залишати будинки тільки з поважних причин, як-от робота, відвідування лікаря чи купівля предметів першої необхідності. При цьому можна приймати вдома максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00.

Нагадаємо, що жорсткий локдаун на новорічно-різдвяні свята вводять, зокрема, Німеччина, Польща й Туреччина. Натомість в Україні локдаун запроваджують з 8 по 24 січня, однак деякі додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 19 грудня.