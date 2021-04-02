На озері житимуть двоє білих і четверо чорних лебедів

У п’ятницю, 2 квітня, на озеро у Стрийському парку повернулися шестеро лебедів. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, сьогодні птахів повернули на озеро після зимівлі, вони почуваються чудово. На озері парку житимуть двоє білих і четверо чорних лебедів.

Адміністрація парку дуже просить відвідувачів не годувати лебедів, адже це може зашкодити їхньому здоров’ю.

«Велике прохання не підгодовувати лебедів, адже працівники парку щоденно годують їх спеціальним збалансованим кормом. А годування хлібом взагалі шкідливе для птахів, як і неконтрольоване харчування. Двічі на день лебеді отримують збалансоване харчування. Тому дуже просимо наших відвідувачів із розумінням ставитися до такого прохання. Ми повинні бути відповідальними та не завдавати шкоди природі», – пояснили в адміністрації Стрийського парку.

На озері житимуть чотири чорні лебеді

Окрім того, мешканців, які гуляють із домашніми тваринами, просять бути пильними та тримати собак на поводках, щоб уникнути небезпечних для птахів ситуацій.

Зазначимо, що щороку лебедів забирають на зимівлю, а з настанням тепла вони знову повертаються на озеро. До слова, у 2018 році на озері в Стрийському парку з'явився новий будиночок для лебедів, а у 2019 році там вперше оселилися чорні лебеді.