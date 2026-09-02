Соліст заявив, що йому соромно бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури

Фронтмен популярного українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України. За словами соліста, йому соромно бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Про це він повідомив на сторінці у фейсбук.

У дописі Андрій Хливнюк зазначив, що влада повинна зробити вибір та переглянути списки артистів, які отримали державні звання та нагороди. Співак також наголосив, що питання лише в тому, за яку позицію позбавлятимуть відзнак – проукраїнську чи антиукраїнську. На завершення він заявив, що готовий відмовитися від свого звання.

«Позбавляти звань і нагород “діячів культури” все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраінську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого “заслуженого”, в такій компанії це лютий “крінж”», – написав Андрій Хливнюк.

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У дописі фронтмен не називав конкретних імен, проте його заява пролунала на тлі нещодавнього скандалу навколо репера Потапа (Олексія Потапенка). Йдеться про відео, яке репер та продюсер опублікував в інстаграм. У ньому він разом зі співачкою Настею Каменських висміяв вимоги розмовляти українською.

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28 серпня на сайті Офісу президента України зареєстрували петицію щодо ініціювання процедури позбавлення Потапенка Олексія Андрійовича почесного звання «Заслужений артист України». Авторка петиції – співачка та громадська діячка, що популяризує українську мову, – Катерина Таран.

У тексті петиції авторка зазначає, що підставою для звернення є публічна діяльність Олексія Потапенка, яка, на думку авторів петиції, не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та містить ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища і публічної взаємодії з представниками держави-агресора. Станом на 2 вересня петиція зібрала понад 23 тис. голосів з 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що у липні 2026 року Президент України Володимир Зеленський надав солісту гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку звання заслуженого артиста України. Згідно з текстом указу, 46-річний Андрій Хливнюк отримав звання за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя.