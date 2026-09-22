У четвер, 24 вересня, в Тернополі стартує традиційний фестиваль «Бібліофест». Він триватиме впродовж двох днів. Цьогоріч він матиме назву «ЧитаКоBookFest». Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Офіційне відкриття фестивалю заплановане на 24 вересня об 11:00 у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола. Тут облаштують книжкове містечко, де відбудуться презентації новинок від українських видавництв, автограф-сесії, майстер-класи та літературна вітальня просто неба. Також цього дня охочі зможуть долучитися до благодійної ініціативи «Подаруй книгу захисникам».

Програма фестивалю:

24 вересня:

11:00 – урочисте відкриття бібліофесту «ЧитаКоBookFest» за адресою: сквер Чорновола. Під час заходу відбудуться презентації книжкових новинок від українських видавництв. Зустрічі з письменниками, поетами, літераторами. Також заплановані автограф-сесії від авторів та видавництв «Богдан», «Видавництво Старого Лева», «Vivat», «Джура», «КСД», «Мандрівець», «Mediason», «Підручники і посібники».

за адресою: сквер Чорновола. Під час заходу відбудуться презентації книжкових новинок від українських видавництв. Зустрічі з письменниками, поетами, літераторами. Також заплановані від авторів та видавництв «Богдан», «Видавництво Старого Лева», «Vivat», «Джура», «КСД», «Мандрівець», «Mediason», «Підручники і посібники». 11:00 – майстер-класи та креатив-майстерки , тематичні фотозони за адресою: сквер Чорновола. Також там проведуть благодійну ініціативу «Подаруй книгу захисникам»;

, тематичні фотозони за адресою: сквер Чорновола. Також там проведуть благодійну ініціативу «Подаруй книгу захисникам»; 11:00 – «Територія дитячого дозвілля» на Театральному майдані;

на Театральному майдані; 11:00 – пізнавально-практичний тренінг «Крок до безпеки» за участю працівників ювенальної превенції на Театральному майдані;

за участю працівників ювенальної превенції на Театральному майдані; 12:00 – майстер-класи для дітей та дорослих на Театральному майдані;

для дітей та дорослих на Театральному майдані; 12:00 – виступ та розмова читачів з авторами Наталією Тріщ, Анастасією Вовк в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;

в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27; 13:00 – Юлія Курташ-Карп, Любов Долик, Ольга Антоник – зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;

– зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27; 14:00 – Наталія Гурницька – зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;

– зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27; 11:20 – автори Любов Відута, Оля Вовк – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;

– зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21; 12:00 – Настя Нікуліна, Поліна Кулакова, Альона Разянцева – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;

– зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21; 12:50 – Леся Кічура – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;

– зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21; 13:30 – Дара Корній, Ярина Каторож – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;

– зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21; 12:00 – Галина Козак – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;

– зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31; 13:00 – презентація книги «Норд» – Зоряна Биндас, Оля Коновал – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;

– зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31; 14:00 – презентація книги «Дівчинка сонячного берега. Колима», авторка Леся Коковська-Романчук – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;

– зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31; 15:00 – дискусійна панель «Між треба і хочу: проблема дитячого читання та особливості сучасних дітей читачів», Тетяна Пилипець, Наталя Білута, Людмила Поляєва, Олена Щепіль – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31.

25 вересня:

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11:00 – зустріч-портрет «Творчий світ Тамари Гнатович» – бібліотека-філія №5 для дітей за адресою: вул. Стуса, 4;

– бібліотека-філія №5 для дітей за адресою: вул. Стуса, 4; 11:00 – Book-локація «Авторська прем'єра від письменниці» /зустріч з письменницею Ольгою Вовк – бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6;

/зустріч з письменницею Ольгою Вовк – бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6; 11:00 – простір читання та розваг «Бібліотечний проспект» / презентація видавництва «Підручники та посібники» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;

/ презентація видавництва «Підручники та посібники» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33; 11:30 – Bookстанція натхнення «Книга, яка змінила моє життя» – бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А;

– бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А; 12:00 – літературний калейдоскоп «Мандри у книжковий світ» – зустріч з письменницею Валентиною Семеняк – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;

– зустріч з письменницею Валентиною Семеняк – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16; 12:00 – літературний пікнік «Запрошуємо до читання» – бібліотека-філія №3 для дорослих за адресою: вул. Віконської, 1;

– бібліотека-філія №3 для дорослих за адресою: вул. Віконської, 1; 12:30 – день читацьких задоволень «Простір прем'єр і презентацій» – презентація книги Анни Шевчук-Люднової «Діалог з собою: відновлення через письмо» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;

презентація книги Анни Шевчук-Люднової «Діалог з собою: відновлення через письмо» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33; 13:00 – літературна зустріч з Олександром Вільчинським та презентація книги «В степу під Авдіївкою» – Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31;

та презентація книги – Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31; 13:00 – презентація літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису «ЛітТерра» за участі ТОО НСПУ – бібліотека-філія №4 для дітей за адресою: вул. Лепкого, 6;

за участі ТОО НСПУ – бібліотека-філія №4 для дітей за адресою: вул. Лепкого, 6; 13:00 – авторська історія «Мрія, що стала книгою» – зустріч з Тарасом Бураком – бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А;

– зустріч з Тарасом Бураком – бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А; 13:00 – читацький діалог «Прочитали, хочемо розповісти» – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;

– бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16; 13:00 – літературні гостини з Саною Дуткою – Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31;

– Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31; 13:00 – бібліотечний івент «Поезія: лірика, що з'єднує серця» Леся Любарська – бібліотека-філія №8 для дорослих за адресою: вул. Лепкого, 6;

– бібліотека-філія №8 для дорослих за адресою: вул. Лепкого, 6; 13:30 – презентація книги Надії Синьовської «Дружина героя: посібник з вживання» – бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6;

– бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6; 14:00 – Читацька галактика «Світ у рядках» – творча зустріч з письменницею Катериною Лазірко з Луцька – бібліотека-філія №2 для дітей за адресою: вул. Франка, 21

– творча зустріч з письменницею Катериною Лазірко з Луцька – бібліотека-філія №2 для дітей за адресою: вул. Франка, 21 14:00 – Читацька галактика «Бібліостежка: мандруй, читай, світ пізнавай» – зустріч з Зоряною Биндас – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;

– зустріч з Зоряною Биндас – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16; 14:00 – творча акція з оформлення листівок в екостилі – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;

в екостилі – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33; 15:00 – літературна зустріч з письменницею Тернопілля Василиною Вовчанською – бібліотека-філія №7 для дорослих за адресою: вул. Карпенка, 14.

Упродовж фестивалю також діятимуть різні фотозони та інстаграм-локації на тему «Я і моя книга». Вхід на всі події та локації – безкоштовна.