У Тернополі відбудеться фестиваль «Бібліофест»: повна програма подій
Зустрічі з авторами книг та інші події проходитимуть на 17 локаціях
У четвер, 24 вересня, в Тернополі стартує традиційний фестиваль «Бібліофест». Він триватиме впродовж двох днів. Цьогоріч він матиме назву «ЧитаКоBookFest». Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
Офіційне відкриття фестивалю заплановане на 24 вересня об 11:00 у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола. Тут облаштують книжкове містечко, де відбудуться презентації новинок від українських видавництв, автограф-сесії, майстер-класи та літературна вітальня просто неба. Також цього дня охочі зможуть долучитися до благодійної ініціативи «Подаруй книгу захисникам».
Програма фестивалю:
24 вересня:
- 11:00 – урочисте відкриття бібліофесту «ЧитаКоBookFest» за адресою: сквер Чорновола. Під час заходу відбудуться презентації книжкових новинок від українських видавництв. Зустрічі з письменниками, поетами, літераторами. Також заплановані автограф-сесії від авторів та видавництв «Богдан», «Видавництво Старого Лева», «Vivat», «Джура», «КСД», «Мандрівець», «Mediason», «Підручники і посібники».
- 11:00 – майстер-класи та креатив-майстерки, тематичні фотозони за адресою: сквер Чорновола. Також там проведуть благодійну ініціативу «Подаруй книгу захисникам»;
- 11:00 – «Територія дитячого дозвілля» на Театральному майдані;
- 11:00 – пізнавально-практичний тренінг «Крок до безпеки» за участю працівників ювенальної превенції на Театральному майдані;
- 12:00 – майстер-класи для дітей та дорослих на Театральному майдані;
- 12:00 – виступ та розмова читачів з авторами Наталією Тріщ, Анастасією Вовк в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;
- 13:00 – Юлія Курташ-Карп, Любов Долик, Ольга Антоник – зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;
- 14:00 – Наталія Гурницька – зустріч в українському домі «Перемога» за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27;
- 11:20 – автори Любов Відута, Оля Вовк – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;
- 12:00 – Настя Нікуліна, Поліна Кулакова, Альона Разянцева – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;
- 12:50 – Леся Кічура – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;
- 13:30 – Дара Корній, Ярина Каторож – зустріч у бібліотеці-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля» – вул. Івана Франка, 21;
- 12:00 – Галина Козак – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;
- 13:00 – презентація книги «Норд» – Зоряна Биндас, Оля Коновал – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;
- 14:00 – презентація книги «Дівчинка сонячного берега. Колима», авторка Леся Коковська-Романчук – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31;
- 15:00 – дискусійна панель «Між треба і хочу: проблема дитячого читання та особливості сучасних дітей читачів», Тетяна Пилипець, Наталя Білута, Людмила Поляєва, Олена Щепіль – зустріч у Центральній міській бібліотеці за адресою: вул. Руська, 31.
25 вересня:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- 11:00 – зустріч-портрет «Творчий світ Тамари Гнатович» – бібліотека-філія №5 для дітей за адресою: вул. Стуса, 4;
- 11:00 – Book-локація «Авторська прем'єра від письменниці»/зустріч з письменницею Ольгою Вовк – бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6;
- 11:00 – простір читання та розваг «Бібліотечний проспект» / презентація видавництва «Підручники та посібники» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;
- 11:30 – Bookстанція натхнення «Книга, яка змінила моє життя» – бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А;
- 12:00 – літературний калейдоскоп «Мандри у книжковий світ» – зустріч з письменницею Валентиною Семеняк – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;
- 12:00 – літературний пікнік «Запрошуємо до читання» – бібліотека-філія №3 для дорослих за адресою: вул. Віконської, 1;
- 12:30 – день читацьких задоволень «Простір прем'єр і презентацій» – презентація книги Анни Шевчук-Люднової «Діалог з собою: відновлення через письмо» – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;
- 13:00 – літературна зустріч з Олександром Вільчинським та презентація книги «В степу під Авдіївкою» – Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31;
- 13:00 – презентація літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису «ЛітТерра» за участі ТОО НСПУ – бібліотека-філія №4 для дітей за адресою: вул. Лепкого, 6;
- 13:00 – авторська історія «Мрія, що стала книгою» – зустріч з Тарасом Бураком – бібліотека-філія №2 для дорослих за адресою: вул. Миру, 4А;
- 13:00 – читацький діалог «Прочитали, хочемо розповісти» – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;
- 13:00 – літературні гостини з Саною Дуткою – Центральна дитяча бібліотека за адресою: вул. Руська, 31;
- 13:00 – бібліотечний івент «Поезія: лірика, що з'єднує серця» Леся Любарська – бібліотека-філія №8 для дорослих за адресою: вул. Лепкого, 6;
- 13:30 – презентація книги Надії Синьовської «Дружина героя: посібник з вживання» – бібліотека-філія №4 для дорослих за адресою: бульвар Данила Галицького, 6;
- 14:00 – Читацька галактика «Світ у рядках» – творча зустріч з письменницею Катериною Лазірко з Луцька – бібліотека-філія №2 для дітей за адресою: вул. Франка, 21
- 14:00 – Читацька галактика «Бібліостежка: мандруй, читай, світ пізнавай» – зустріч з Зоряною Биндас – бібліотека-філія №3 для дітей за адресою: бульвар Данила Галицького, 16;
- 14:00 – творча акція з оформлення листівок в екостилі – бібліотека-філія №5 для дорослих за адресою: проспект Злуки, 33;
- 15:00 – літературна зустріч з письменницею Тернопілля Василиною Вовчанською – бібліотека-філія №7 для дорослих за адресою: вул. Карпенка, 14.
Упродовж фестивалю також діятимуть різні фотозони та інстаграм-локації на тему «Я і моя книга». Вхід на всі події та локації – безкоштовна.