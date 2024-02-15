Наталія Гжондзель раніше фігурувала у схемах фіктивного працевлаштування

Активістка колишньої провладної польської партії «Право і справедливість» та візажистка її лідера Ярослава Качинського влаштувалася на роботу до Національного банку Польщі. У четвер, 15 лютого, польський тижневик Polityka повідомив, що Наталія Гжондзель стала однією з членів PiS, які почали масово влаштовуватися до Нацбанку після програних парламентських виборів.

Наталія Гжондзель, яка з 2015 року перебувала в лавах панівної партії «Право і справедливість», займалася партійними справами та робила макіяж Ярославу Качинському, нещодавно отримала посаду у Нацбанку Польщі. Також у банк влаштувалися її соратники – екс-заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь, колишній заступник міністра внутрішніх справ Блажей Побожі та колишній генеральний директор компанії Orlen Войцех Ясінський, де раніше також працювала Гжондзель.

Polityka повідомив, що Гжондзель влаштувалася експерткою головного відділу Нацбанку Польщі, який очолює Каміла Сукєннік. У коментарі тижневику анонімний співрозмовник припустив, що колишня візажистка Качинського отримала фіктивне працевлаштування у Нацбанку.

«Схоже, що вона, як і інші, хто після виборів грюкає тут дверима і вікнами, знайшла собі безпечний притулок на час перебування в опозиції», – повідомив співрозмовник тижневика.

Зазначається, що у 2015 році польські ЗМІ повідомляли про можливе фіктивне працевлаштування Гжондзель помічницею одного з депутатів Європарламенту від PiS. За даними польських ЗМІ, тоді не тільки Наталія Гжондзель могла бути фіктивно працевлаштованою.

Того ж року активістка почала працювати в офісі прем’єр-міністерки Беати Шидло, де допомагала їй із вбраннями. У 2019 році внаслідок реконструкції польського уряду Наталія Гжондзель стала головою політичного кабінету в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації, очолюваного Ельжбетою Вітек.