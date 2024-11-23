Василь Кобін спробує відібрати очки у своєї колишньої команди

У суботу, 23 листопада, донецький «Шахтар» в межах 14-го туру чемпіонату України прийматиме «Інгулець». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів». Стартовий свисток арбітра Олександра Каленова зі Львова пролунає о 18:00 за київським часом.

«Гірники» повертаються до боротьби в УПЛ у статусі третьої команди турнірної таблиці. Аби заповнити паузу, викликану матчами збірних, підопічні Маріно Пушіча провели товариський поєдинок з тернопільською «Нивою», розписавши бойову нічию 3:3. Своєю чергою «Інгулець», який у турнірній таблиці продовжує пасти задніх, залишаючись найгіршою командою сезону, провів спаринг з лідером УПЛ – «Олександрією» – і… несподівано розгромив команду Руслана Ротаня з рахунком 4:0.

«Шахтар» та «Інгулець» провели між собою в чемпіонаті та Кубку України 7 матчів. Усі вони завершилися перемогами донеччан. Загальна різниця м'ячів – 16:1 на користь «гірників».

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають мізерні 1,13, тоді як успіх «Інгульця» оцінюють у 22,00. Нічия котирується у 9,10. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,38, тоді як тотал менше 2,5 – 2,91. Найбільше чекають голів від Данила Сікана (1,80), Георгія Судакова (2,00), Лассіни Траоре (2,30), Олександра Зубкова (2,50), Егіналдо (2,60) та ще половини команди «гірників». Найменш примарні шанси відзначитись в «Інгульці» має Сергій Кисленко (4,50).

Де дивитися матч 14-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Інгульцем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.