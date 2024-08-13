Кияни продовжують боротьбу у найпрестижнішому євротурнірі

Київське «Динамо» у вівторок, 13 серпня, у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів не без проблем здолало шотландський «Рейнджерс» і пробилось до наступної стадії змагань.

Ліга чемпіонів, 2-й тур кваліфікації, матч-відповідь (перша гра – 1:1)

ФК «Рейнджерс» – ФК «Динамо» (Україна) – 0:2

Голи: Піхальнок, 82, Волошин, 84

Перший тайм минув за тотальної переваги шотландців. Вже на старті зустрічі господарі створили два небезпечні моменти біля воріт «Динамо». За трохи Кабаєв зумів прострілити на дальню стійку з лівого флангу, але Ярмоленко не встиг на замикання.

Здавалось, киянам вдалось заспокоїти гру, але лише на декілька хвилин – шотландці взялись атакувати з новими силами. Гра кишіла дрібними фолами, якими команди намагались збити атакувальний запал один одного.

За десять хвилин до перерви господарі втекли в контратаку, МакКосленд відірвався від захисників і виходив на побачення з Бущаном, але поспішив з ударом. «Динамо» не спромоглось бодай на один удар у першій половину зустрічі.

Початок другого тайму перевернув все з ніг на голову: Жетве у боротьбі з Караваєвим влучив Олександру у голову ліктем – і арбітр показав бразильцю другу жовту картку. Чисельна більшість додала енергії динамівцям, і вони провели декілька небезпечних атак, хоч і безрезультатних.

Рейнджерс огризався небезпечними випадами, але киянам щастило. Зрештою, на 82-й хвилині муки «Динамо» закінчились – зіграли заміни від Шовковського: спочатку Піхальонок влучно пробив під праву стійку, а в наступній атаці Волошин вже у падінні замкнув передачу від Шапаренка.

У плейоф Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з австрійським «Зальцбургом», який за сумою двох матчів здолав нідерландський «Твенте» з рахунком 5:4.