Криворізький клуб не зумів взяти реванш у чеської «Вікторії» за поразку у першому матчі

Криворізький «Кривбас» у четвер, 15 серпня, у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги Європи мінімально поступився чеській «Вікторії» Пльзень і опустився в Лігу конференцій.

Ліга Європи, 3-й тур кваліфікації, матч-відповідь (перша гра – 2:1)

ФК «Вікторія» Пльзень (Чехія) – ФК «Кривбас» (Україна) – 1:0

Гол: Вашулін, 52

Вже на 3-й хвилині «Кривбас» мав шанс вийти вперед після навісу з кутового – Романчук головою замкнув повз праву стійку. У відповідь Копіц пробив злету метрів із 20-ти – захисник прийняв удар на себе.

В середині тайму Аду отримав передачу через пів поля від голкіпера «Кривбаса» і міг виходити сам на сам, але в момент приймання м’яча той відскочив занадто далеко і ганському форварду не вдалось вразити ворота суперника з гострого кута. Підопічні Вернидуба тиснули, створюючи момент за моментом, але бракувало акцентованого завершального удару.

На 40-й хвилині Аду потужно стріляв з-за меж штрафного, голкіпер відбив перед собою, але Кузик на добиванні не влучив у площину воріт. За мить ганець знову наблизився до воріт чехів і пробив по центру – прямо в руки Тврдоню. Перед самою перервою «Вікторія» виконувала небезпечний штрафний, але Кліщук був першим на м’ячі.

Одразу після відпочинку Дібанго головою замикав навіс на дальню стійку – бракувало лічених сантиметрів. Натомість одна з нечисленних атак чехів дозволила їм вийти вперед: Шульц навісив, а Вашулін головою переправив мʼяч у сітку. За мить «Вікторія» ледь не подвоїла – Вашулін влучив у стійку.

У «Кривбаса» нічого не виходило у нападі – суперник легко нівелював всі потуги криворіжців. Зрештою, все завершилось мінімальною перевагою «Вікторії», яка у плейоф Ліги Європи зіграє з шотландським «Хартсом». Натомість «Кривбас» вилетів у Лігу конференцій, де зустрінеться з іспанським «Бетісом».