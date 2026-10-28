Лікар-інтерн з Тернополя Микола Гулько отримав другий вирок упродовж року. Він знову вимагав хабар за довідку про інвалідність для військовозобов’язаного. За перший злочин медик відбувся штрафом у 246 тис. грн. Цього разу суд призначив йому три роки в’язниці.

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За даними прокуратури Тернопільської області, лікар-інтерн разом із двома спільниками вимагали 17 тис. доларів за оформлення групи інвалідності чоловіку призовного віку. Вони сказали клієнту, що мають знайомих серед медпрацівників, які можуть оформити фіктивні довідки про лікування у стаціонарі. Надалі ці документи мали стати підставою для незаконного отримання другої групи інвалідності та уникнення призову.

Як йдеться у вироку суду від 19 жовтня, обвинувачений Микола Гулько працював лікарем-інтерном у Тернопільській комунальній міській лікарні №2. До незаконної схеми він залучив ще двох спільників – директора ТОВ «ВТ Захід-Трейд» Романа Бучака та менеджера зі збуту ТОВ «Агросервіс» Степана Соляна, який раніше вже був підсудним за допомогу ухилянтам.

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У лютому цього року Роман Бучак зустрівся з потерпілим у Тернополі та повідомив, що зможе допомогти виготовити документи для отримання групи інвалідності. Наступна зустріч відбулася 30 березня біля супермаркету «Сільпо» на вул. 15 Квітня. Він сказав військовозобов’язаному, що той має заплатити за послугу 17 тис. доларів.

«Обвинувачений запевнив потерпілого, що після передачі першої частини грошей у розмірі 5 тис. доларів розпочнеться процес оформлення фіктивної групи інвалідності», – йдеться у вироку.

Після розмови потерпілий одразу поклав у шухляду авто Volkswagen 5 тис. доларів – як завдаток за виготовлення документів. Наступного разу 5 тис. доларів він передав під час зустрічі на території відпочинкового комплексу «Мурава» в селі Великі Гаї.

У суді Роман Бучак підтвердив, що мав домовленість зі спільниками Степаном Соляном та Миколою Гулько. Він зазначив, що кілька разів отримав гроші від потерпілого. У вчиненому розкаявся.

Степан Солян у суді повідомив, що особисто з потерпілим не спілкувався, однак підтвердив домовленість між іншими обвинуваченими. Також додав, що був лише раз присутній під час отримання 5 тис. доларів в «Мураві». За його словами, після зустрічі вони злякались поліції та викинули отримані гроші в поле.

Микола Гулько у суді теж визнав провину. Він розповів, що потерпілий спершу спілкувався з його знайомими, а він мав надати медичний супровід – допомогти в отриманні лікарняних для подання в експертну комісію.

Суд визнав усіх трьох обвинувачених винними та призначив Роману Бучаку штраф у розмірі 445 тис. грн, Степану Соляну – 2,5 року ув'язнення. Микола Гулько отримав 3 роки позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу.