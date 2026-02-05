У Тернополі викрили працівника комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вимаганні 6 тис. доларів від військовозобов’язаного чоловіка. За хабар він обіцяв зняти з розшуку та виготовити військово-облікові документи. Окрім того, гроші вимагав ще від двох солдатів за звільнення від служби. Комунальника засудили і призначили чотири роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 23 січня, обвинувачений Степан Солян повідомив своєму знайомому, якого розшукували за порушення правил військового обліку, що зможе зняти його з розшуку. Також комунальник запевнив, що виготовить для нього і військовий квиток. З клієнтом обвинувачений зустрівся 27 вересня 2024 року і зазначив, що така послуга коштуватиме 6 тис. доларів.

Чоловік, якому комунальник пропонував допомогу з військовим обліком, повідомив про вимагання поліцейських і почав діяти під їхнім контролем. Вже наступного разу обвинувачений зустрівся зі знайомим 29 листопада 2024 року поблизу центрального автовокзалу. Тоді він передав частину грошей – 3 тис. доларів.

Однак це був не єдиний клієнт комунальника – Степан Солян пообіцяв допомогти звільнитися з військової служби солдату. За це військовослужбовець перерахував йому 149 тис. грн на банківський рахунок. Правоохоронці зафіксували ще одного клієнта з яким домовлявся з комунальником про допомогу у звільненні зі служби. Загалом троє чоловіків надали гроші обвинуваченому для того, щоб уникнути мобілізації або звільнитися зі служби.

У суді обвинувачений визнав провину і просив суворо його не карати. Тернопільський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на чотири роки. Також чоловік повинен сплатити понад 6 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.