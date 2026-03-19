Тернопільський міськрайонний суд оштрафував лікаря-інтерна на понад 246 тис. грн за те, що той пообіцяв посприяти оформленню групи інвалідності. За свої послуги медик попросив 3 тис. доларів. Чоловіку, якому він мав допомогти оформити групу, лікар пообіцяв влаштувати все у місті Збараж, яке розташоване неподалік Тернополя.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 4 березня, лікар-інтерн Тернопільської міської комунальної лікарні №2 Микола Гулько пообіцяв допомогти знайомому оформити довідку про інвалідність 2 групи. Однак виготовити такий документ можна в Збаразькій центральній районній лікарні. Там у медика були зв’язки з лікарями, які входять в експертну команду з оцінювання повсякденного функціонування людини і які б могли виготовити таку довідку.

Вартували такі послуги 3 тис. доларів. Під час телефонної розмови 28 червня 2025 року обвинувачений повідомив клієнту, що йому необхідно передати 1, 5 тис. доларів, а іншу частину можна принести вже після оформлення довідки про інвалідність.

Наступний раз медик зі знайомим зустрівся 15 липня 2025 року поблизу магазину «Сільпо» по проспекті Степана Бандери, 36. Тоді ж обвинувачений одержав від нього решту суми – ще 1, 3 тис. доларів. Після цього лікаря затримали правоохоронці.

В суді обвинувачений Микола Гулько визнав вину. Чоловік розповів, що він дійсно запропонував знайомому за 3 тис. доларів посприяти виготовити документ про групу інвалідності, залучивши до цього працівників Збаразької центральної районної лікарні.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу – 246,5 тис. грн. Також лікар має сплатити понад 7 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.