Онколог Михайло Гнатюк також організував комплектування медичних аптечок для ЗСУ

Відомого дитячого лікаря-онколога Михайла Гнатюка нагородили Орденом Святого Пантелеймона – однією із найбільш престижних премій для медиків в Україні. 57-річний Михайло Гнатюк після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправив на лікування закордон дітей із зони бойових дій.

Церемонія нагородження відбулася у вівторок, 9 серпня. Михайло Гнатюк – єдиний буковинець серед 23 нагороджених лікарів. Наразі він працює завідувачем кардіоревмоонкогематологічного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні. Під його керівництвом Чернівецька область стала центром-учасником ГЛЛ-Студій Кооперативної групи «Дитячі лейкемії та лімфоми України».

Після початку повномасштабного вторгнення продовжив надавати допомогу пацієнтам, як член правління БФ «Подаруй дитині життя» об'єднав небайдужих людей для участі у допомозі хворим дітям. Відправив хворих дітей із зони бойових дій на лікування до Італії, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю. Лікар також працював як волонтер та організував комплектування медичних аптечок для Збройних сил України.

Зазначимо, у цьому році Орден Святого Пантелеймона також отримав військовий лікар з Коломиї Ростислав Петруняк, який з 2015 року служив у зоні АТО та зараз продовжує працювати у медичній роті в Миколаївській області, а також військова лікарка зі Львівщини Ольга Зачепа – полковник медичної служби, начальниця медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Також її називають «Оскаром» у медицині. Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.