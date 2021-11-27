Ввечері п'ятниці, 26 листопада, на вул. Луганській водій Mazda 6 збив 41-річного пішохода. Львів'янин отримав важкі травми і був госпіталізований до лікарні, повідомили у прес-службі поліції. У 8-ій міській клінічній лікарні ZAXID.NET підтвердити, що чоловік перебуває у відділі інтенсивної терапії, за його життя борються лікарі.

Аварія сталася пізно ввечері п'ятниці, близько 22:15. За даними поліції, 28-річний львів'янин, водій Mazda наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП 41-річний чоловік отримав важкі тілесні травми, його одразу госпіталізували. Зіткнення сталося не на пішохідному переході і водій був тверезим, більше деталей правоохоронці не розголошують.

У прес-службі 8-ої міської клінічної лікарні ZAXID.NET підтвердили, що травмований лежить у відділенні інтенсивної терапії. Чоловік у важкому стані, у нього складна черепно-мозкова травма та перелом гомілки. Лікарі борються за життя львів'янина.

Поліція не розголошує деталей аварії, розслідування ще триває. Однак правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.