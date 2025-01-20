Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок лікарці Тетяні Болюх, яка вносила до баз даних неправдиві дані про вакцинацію пацієнтів і виготовляла підроблені ковід-сертифікати. За це обвинувачена зі спільниками отримувала по 3500 грн винагороди. Жінці призначили рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 15 січня, у період із травня по липень 2022 року лікарка-педіатр амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Камʼянка Тетяна Болюх була учасницею схеми продажу підроблених ковід-сертифікатів. Обвинувачена мала доступ до електронних медичних баз, тож вносила туди дані про вакцинацію пацієнтів, якої насправді не було. Разом зі спільниками вона отримувала по 3500 грн винагороди за кожну з таких довідок.

За даними слідства, пацієнти обвинуваченої використовували підроблений документ про щеплення для виїзду за кордон.

Відомо, що наразі Тетяна Болюх працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мукша Китайгородська Староушицької громади.

Суддя Роман Савчук визнав лікарку винною за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені за попередньою змовою), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.