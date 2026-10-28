У Львові надійшло тільки 20 заявок на облаштування укриття

У Львові за перший місяць дії міської програми облаштування укриття у житлових будинках надійшло лише 20 заявок від об’єднань мешканців. Про це у вівторок, 27 жовтня, в інтерв’ю «Суспільному» повідомив міський голова Львова.

Львівська міська рада ухвалила програму підтримки ремонту найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях житлових будинків під час сесії 25 серпня 2026 року. Програма передбачає, що міський бюджет покриватиме 90% вартості робіт, а мешканці – решту 10%. Однак, попри пільгові умови, львів’яни не активно користуються пропозицією.

«Ми отримали 20 звернень на місто Львів за останній місяць. Всього лиш 20, розумієте? Я думав, що буде потік, що буде 2 тисячі. Але лише 20 об'єднань мешканців звернулися, що, мовляв, давайте ми спільно наш підвал зробимо надійним укриттям», – зазначив міський голова.

Окрім цього, під час ремонту укриттів, місто допомагатиме розв’язувати ключові інженерні питання, зокрема водопостачання, вентиляцію та облаштування санвузлів.

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За словами мера, наразі місто не має ресурсів для будівництва нових капітальних підземних укриттів.

«Треба десь знайти в державі, не знаю, 500 мільярдів гривень, щоб вибудовувати правильні, якісні укриття. Нормальне укриття – це укриття, яке тебе може захистити від ядерної атаки, від хімічної атаки. Скільки таких укриттів сьогодні є в нас в державі? А їх треба будувати. Але це має бути державна політика, міста своїм ресурсом фізично не зможуть це зробити. Якщо ви подивитесь на країни світу, де територіальна оборона вибудувана на високому рівні, то ви зрозумієте, що це шалені гроші», – наголосив Андрій Садовий.

Очільник Львова наголосив на важливості підготовки підвалів. Він зазначив, що у Львові не зафіксовано жодного випадку загибелі людей, які під час тривоги спустилися в підвальне приміщення.