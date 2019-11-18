Лише двоє учасників національного радіодиктанту написали його без помилок

Лише двоє учасників XIX Всеукраїнського диктанту національної єдності написали роботи без помилок. Про це повідомила співорганізаторка диктанту Олена Зелінченко в ефірі Українського радіо.

За її словами, абсолютними переможцями, які написали диктант без жодної помилки, стали лише двоє людей. Для тих, хто припустився незначних помилок, організатори вирішили створити другу та третю номінації — аналог другого та третього місць.

«Текст виявився складним, лише двоє переможців. Хоча минулого року було аж 311 робіт без жодної помилки. Треба зауважити, що минулого року можна було упродовж двох днів піти до науковця, філолога, вивірити усі помилки, порадитися, а тут треба було упродовж 15 хвилин надіслати свою роботу, і перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців», — зазначила вона.

Зелінченко додала, що на звання абсолютної переможниці претендувала ще одна учасниця, вона практично все написала правильно, але взяла Українське радіо в лапки і таким чином зрізалася та не вийшла в абсолютні переможці.

Оскільки роботи надсилалися електронною поштою, складно визначити всю географію цьогорічного диктанту. Утім, організатори все-таки визначили найактивніші регіони.

«За тими даними, що в нас є, ми можемо сказати, що найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області. Щодо закордону: 14 листів з Об’єднаних Арабських Еміратів, причому один з диктантів написаний майже ідеально, 5 листів з Латвії, 4 з Малайзії, 3 з Німеччини, 2 з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю», — розповіла Олена Зелінченко.

Зазначимо, що 8 листопада до Дня української писемності та мови Українське радіо провело 19-й щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант провели за новими правилами та з урахуванням нового правопису. Переглянути перелік переможців цьогорічного радіодиктанту можна за посиланням.