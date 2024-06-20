Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича зайняв 12 місце

Центр «Євроосвіта» та міжнародна група експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили на сайті Освіта.ua результати вже 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024».

Лише один чернівецький виш потрапив в топ-20 університетів України – це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, який посів 12 місце. Решта буковинських університетів посіли нижчі місця.

Для оцінювання використовувались шість міжнародних і чотири національних показники. Найбільше на рейтинг впливають:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

Рейтинг університетів Буковини

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в рейтингу топ-200 вишів України посів 12 місце, опустившись на дві позиції вниз. Додамо, що вищий навчальний заклад в 2023 році займав 10 місце.

Буковинський державний медичний університет в 2024 році отримав 34 місце. Цей виш теж втратив у рейтингу на 12 позицій, адже в 2023 році університет займав 22 місце.

Буковинський університет посів останню сходинку в рейтингу топ-200 ВНЗ – 200 місце. В 2023 році вищий заклад займав 191 місце.

У Топ-200 університетів України не потрапили два виші Буковини. Це Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ та Економіко-правничий інститут Західноукраїнського економіко-правничого університету.

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.