Лише один буковинський університет потрапив в топ-20 ВНЗ України
Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями
Центр «Євроосвіта» та міжнародна група експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили на сайті Освіта.ua результати вже 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024».
Лише один чернівецький виш потрапив в топ-20 університетів України – це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, який посів 12 місце. Решта буковинських університетів посіли нижчі місця.
Для оцінювання використовувались шість міжнародних і чотири національних показники. Найбільше на рейтинг впливають:
- академічна робота;
- науково-видавнича робота;
- науково-дослідницькі досягнення;
- досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;
- вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.
Рейтинг університетів Буковини
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в рейтингу топ-200 вишів України посів 12 місце, опустившись на дві позиції вниз. Додамо, що вищий навчальний заклад в 2023 році займав 10 місце.
Буковинський державний медичний університет в 2024 році отримав 34 місце. Цей виш теж втратив у рейтингу на 12 позицій, адже в 2023 році університет займав 22 місце.
Буковинський університет посів останню сходинку в рейтингу топ-200 ВНЗ – 200 місце. В 2023 році вищий заклад займав 191 місце.
У Топ-200 університетів України не потрапили два виші Буковини. Це Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ та Економіко-правничий інститут Західноукраїнського економіко-правничого університету.
Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.