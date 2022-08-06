Лише половина країн, що входять у Групу двадцяти найбільших економік світу (G20), приєдналися до санкцій проти Росії, введених через війну, яку вона почала проти України, пише «Укрінформ» з посиланням на агенцію Bloomberg.

«Велика двадцятка, що включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва, повинна бути більш рефлексивною до світу. Проте лише половина їх приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію через її вторгнення в Україну», – йдеться в публікації.

Агенція зазначає, що країни G7 виявилися рішучішими за G20 у питанні запровадження санкцій, а найбільшим відмовником від санкцій проти Росії є Китай.

«За кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, Сі підтримав путіна і оголосив про “безмежну” дружбу. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни – у червні він витратив на 72% більше на закупівлю російських енергоносіїв, ніж роком раніше», – йдеться у публікації.

Зі складу G20 санкції, зокрема, не підтримали Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія.