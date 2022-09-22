Лісівник з Тернопільщини отримав 40 тис. грн штрафу за загибель підлеглого під час вирубки лісу. В процесі робіт на лісоруба впало трухляве дерево, внаслідок чого він загинув. Слідство встановило, що лісівник відправив працівників вирубувати дерева, знаючи, що там не були проведені необхідні підготовчі роботи. Тож його визнали винним у порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі людини.

Нещасний випадок стався 3 листопада 2021 року у Стіжоцькому лісництві Шумської громади. За вказівкою лісничого двоє працівників пішли рубати дерева. В процесі робіт на одного з чоловіків впала стара напівзігнила береза, внаслідок тяжких травм чоловік загинув.

Як встановило слідство, частково провина в нещасному випадку лежить на лісничому Стіжоцького лісництва, який відправив лісорубів на роботи, знаючи, що на тій ділянці не були проведені підготовчі роботи з приземлення аварійних дерев. Також не було затверджено акт готовності лісосіки [ділянка, на якій буде проведена рубка дерев]. Обов'язковий інструктаж працівникам не проводили.

Відтак лісівнику інкримінували порушення ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), санкція якої передбачає мінімум до п'яти років обмеження волі.

Як йдеться у вироку Шумського райсуду, 30 серпня лісничий уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд взяв до уваги пом'якшуючі обставини, зокрема, те, що посадовець дав гроші на лікування потерпілого. Відомо, що наразі чоловік служить в ЗСУ. Тож суддя Максим Харлан затвердив угоду та призначив чоловікові 40 тис. грн штрафу. Також чоловікові на рік заборонять обіймати керівні посади у лісництві. За експертизи він повинен заплатити понад 5 тис. грн.

Наразі вирок не набрав законної сили, його можуть оскаржити в апеляційному суді.