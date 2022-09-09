Тернопільський суд призначив три роки умовно мешканцю села Валігури, який на смерть переїхав брата трактором. З'ясувалось, що трактор був технічно несправний. У суді чоловік визнав провину і просив не позбавляти його водійського посвідчення, на що суд погодився.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, нещасний випадок стався 14 квітня цього року в селі Валігури Кременецького району. Мешканець села, який був за кермом трактора ЮМЗ-6, здаючи назад випадково наїхав на свого 56-річного брата, який стояв поруч. Від травм чоловік загинув на місці.

Виявилось, що у трактора була технічна несправність. У рульовому керуванні виявили деталь з дефектом: був пошкоджений захисний чохол кулькового шарніра правого наконечника бокової рульової тяги.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд взяв це до уваги, як і те, що чоловік має хороші характеристики за місцем проживання, до цього судимим не був. Також чоловік попросив не позбавляти його водійського посвідчення, оскільки він заробляє на життя, працюючи водієм, а за отримані гроші він утримує матір похилого віку.

Суддя Лілія Делікатна визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначила йому три роки умовно. Водійського посвідчення його не позбавлятимуть. Також він повинен оплатити понад 7 тис. грн за експертизи.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.