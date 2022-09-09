Тракториста з Тернопільщини звільнили від покарання за збитого на смерть брата
Виявилось, що трактор був технічно несправним
Тернопільський суд призначив три роки умовно мешканцю села Валігури, який на смерть переїхав брата трактором. З'ясувалось, що трактор був технічно несправний. У суді чоловік визнав провину і просив не позбавляти його водійського посвідчення, на що суд погодився.
Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, нещасний випадок стався 14 квітня цього року в селі Валігури Кременецького району. Мешканець села, який був за кермом трактора ЮМЗ-6, здаючи назад випадково наїхав на свого 56-річного брата, який стояв поруч. Від травм чоловік загинув на місці.
Виявилось, що у трактора була технічна несправність. У рульовому керуванні виявили деталь з дефектом: був пошкоджений захисний чохол кулькового шарніра правого наконечника бокової рульової тяги.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд взяв це до уваги, як і те, що чоловік має хороші характеристики за місцем проживання, до цього судимим не був. Також чоловік попросив не позбавляти його водійського посвідчення, оскільки він заробляє на життя, працюючи водієм, а за отримані гроші він утримує матір похилого віку.
Суддя Лілія Делікатна визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначила йому три роки умовно. Водійського посвідчення його не позбавлятимуть. Також він повинен оплатити понад 7 тис. грн за експертизи.
Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.