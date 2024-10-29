У червні 2024 року на території Суходільського лісництва тривала вирубка бука

Перемишлянський районний суд Львівської області визнав винним у службовій недбалості Ігоря Журавчака й оштрафував на 230,7 тис. грн. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений працював на посаді майстра лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДП «Ліси України» і не проконтролював рубки деревини.

Згідно з матеріалами справи, на території лісництва поблизу села Суходіл у червні 2024 року тривали рубки бука. Під час цього майстер лісу з 10 до 12 червня не контролював приймання та облік деревини, яку вивезли поза межі складів ДП «Ліси України». Через це підприємство отримало збитків на 230,7 тис. грн.

Під час судових засідань Ігор Журавчак визнав провину. Він розповів, що з 10 до 12 червня дійсно не відвідував місця рубок і шкодує про це. За словами обвинуваченого, він добровільно компенсував лісництву всю шкоду. Ігор Журавчак та його адвокат не заперечували проти покарання у вигляді штрафу, але просили суд не позбавляти лісника права обіймати посади, оскільки обвинувачений втратить роботу.

Суддя Андрій Савчак визнав винним Ігоря Журавчака у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 ККУ) й оштрафував на 230,7 тис. грн. Також йому на рік заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями в держорганах, підприємствах, органах місцевого самоврядування тощо. Ігор Журавчак має сплатити 21 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.