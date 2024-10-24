«Галсільліс» міг незаконно продавати деревину впродовж 2022-2024 років

Служба безпеки України та поліція розслідують дії посадовців обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» та його філій у Львівській області. Слідчі вважають, що «Галсільліс» продавав деревину за заниженими цінами. Сайт NGL.media, який звернув увагу на опубліковані в судовому реєстрі матеріали справи, повідомив, що наразі невідома сума збитків.

Розслідування розпочали у серпні 2024 року, а кримінальне провадження зареєстрували за рапортом СБУ. У ньому йшлося, що працівники КП «Галсільліс» за 2022-2024 роки за заниженими цінами продали 17 тис. м³ круглих лісоматеріалів. Якщо один вагон-лісовоз перевозить від 100 до 150 м² деревини, то посадовці могли продати від 110 до 170 таких вагонів.

Також слідчі поліції розслідують незаконні вирубки під прикриттям «рубок рідколісся» та «рубок догляду» за останні 5,5 років. Йдеться про те, що «Галсільліс» міг під виглядом рідколісся вирубувати якісну деревину.

Нагадаємо, що у березні 2024 року ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Львівського обласного управління лісового господарства та посадовцям лісгоспів («Жовківське ЛГ», «Дрогобицьке ЛГ», «Сколівське ЛГ», «Самбірське ЛГ» та «Радехівське ЛМГ») через незаконні рубки. Крім цього, у жовтні поліцейські провели обшуки в офісах ОКС ЛГП «Галсільліс» та вилучили низку документів. Зокрема, на укладені договори постачання деревини.

ZAXID.NET у червні 2024 року розповідав, що правоохоронці викрили незаконні вирубки лісу у Золочівському дочірньому підприємстві ЛГП «Галсільліс». Підозри отримали п'ятеро посадовців. Слідчі вважають, що підозрювані впродовж вересня-листопада 2023 року незаконно вирубували й продавали дерева. Збитки становлять приблизно 600 тис. грн.

Додамо, що «Галсільліс» має у своєму підпорядкуванні 18 філій. Виконувачем обов'язків директора підприємства з 2021 року є Іван Підгородецький. «Галсільліс» підпорядковується управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.