Забарвлення квітів фіалок може змінюватися через сусідство з іншими рослинами

Іноді навіть при правильному догляді фіалки можуть змінювати свій вигляд через різні фактори, що впливають на їх здоров'я. Зміна забарвлення листя, поява плям або інші ознаки недуг можуть свідчити про помилки в догляді. Ukr.Media пише про найбільш поширені причини цих проблем і способи їх вирішення.

Недостатнє освітлення

Як і будь-яка рослина, фіалка потребує світла для фотосинтезу. Якщо її листя і квіти стають блідими, це може означати, що рослині не вистачає світла. У таких випадках варто використовувати люмінесцентні лампи, які не перегріваються і економні. Горщики краще розміщувати на північній або східній стороні, а також слід бути обережними з прямими сонячними променями, щоб уникнути опіків.

Температурні коливання

Фіалки дуже чутливі до різких змін температури. Оптимальний температурний режим для них становить 20-24°C вдень і 17-18°C вночі. Занадто великі перепади температур можуть негативно впливати на їх здоров'я, призводячи до пожовтіння листя і гниття коріння. Влітку варто підвищити вологість повітря, а взимку – оберігати рослину від холодного повітря.

Нестача корисних речовин

Фіалки зростають на бідних ґрунтах, тому їх не потрібно часто підгодовувати. Але 2-3 місяці після пересадки варто почати підживлювати рослину, особливо влітку. Нестача азоту і калію може призвести до зміни кольору листя, а надлишок фосфору – до їх біління і плямистості.

Неправильний водний режим

Фіалки не люблять обприскування і душ, тому важливо правильно поливати рослину. Використовуйте відстояну воду, яку можна пом'якшити за допомогою лимонної кислоти чи оцту. Пересихання ґрунту може призвести до проблем із листям. Також важливо стежити, щоб вода не застоювалася в горщику.

Кислотність ґрунту

Фіалки полюбляють нейтральні або слабокислі ґрунти. Якщо кислотність підвищена, листя почне жовтіти, а бутони – в'янути. Регулярне підживлення ґрунту допоможе підтримати оптимальний рівень кислотності для рослини.

Вплив сусідства з іншими фіалками

Забарвлення квітів фіалок може змінюватися через сусідство з іншими рослинами. Селекціонери називають це явище «спортом». Наприклад, біла фіалка може поступово стати рожевою, якщо вирощувати її поруч з фіолетовою. Однак, це зміна буде унікальною для конкретної рослини і не повториться надалі.