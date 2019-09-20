Літак «Валенсія – Київ» здійснив аварійну посадку в Івано-Франківську

Причина аварійної посадки – висвітлення датчика про несправність шасі

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 08:246960

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Ввечері у четвер, 19 вересня, о 21:26 до прикарпатських рятувальників поступило повідомлення про те, що в міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» здійснює аварійну посадку авіарейс «Валенсія – Київ». Про це повідомили в управліні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Загальна кількість пасажирів разом з екіпажем – 90 осіб.

До місця події виїжджали надзвичайники.

Відомо, що у о 21:37 літак здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21:44 для підрозділів ДСНС подано команду – відбій. Причина аварійної посадки – сигнал датчика про несправність шасі.

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