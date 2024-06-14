Оскільки попит на екологічний дизайн зростає, натуральні матеріали стають все більш популярними

Літо – чудовий час, щоб оновити своє помешкання і додати у нього більш спокійну та невимушену атмосферу. Які трендові деталі зроблять ваш дім зручним та функціональним, розповідає Styleathomе.

Цього сезону дизайнери черпають натхнення в природі, наповнюючи простір органічними формами, натуральними матеріалами та універсальними плануваннями. Далі – 6 порад від фахівців.

Текстури

Рифлені поверхні виглядають сміливо і по-новому в інтер’єрі. Будь то стіни, меблі чи декоративні акценти. Ця тенденція пов'язана з текстурою та створенням динамічних фокусних точок, які розширюють простір візуально.

Органічність і природність

Відповідно до зростаючого попиту на екологічність та біофільний дизайн, органічні форми займають центральне місце в інтер'єрах літа 2024 року. Натхненні світом природи, меблі та предмети декору поєднуються з плавними формами, вигнутими лініями та асиметричними силуетами.

Від скульптурних сидінь до дзеркал неправильної форми – ці органічні елементи змушують відчувати зв'язок з природою, створюючи спокійне та гармонійне середовище вдома.

Експозиції з плитки

Плитка виходить на перший план як засіб художнього самовираження в дизайні інтер'єру. Плитка робить простір унікальним своїми яскравими кольорами, геометричними візерунками та текстурами.

Антикваріат

Антикваріат повертається в інтер'єри літа 2024 року. Від вінтажних предметів меблів до декоративних акцентів у стилі ретро, антикварні знахідки додають відчуття історії та характеру сучасним просторам.

Обвітрений комод, позолочене дзеркало або класична люстра – все це позачасові скарби, які вносять тепло та шарм у сучасні інтер'єри, створюючи простір, який здається доглянутим і обжитим.

Натуральні матеріали

Оскільки попит на екологічний дизайн зростає, натуральні матеріали стають все більш популярними. Домовласники додають екологічно чисті матеріали у свої доми, використовуючи відновлену деревину, бамбук, ротанг, джут і пробку, виводячи на перший план відчуття тепла, текстури та автентичності.

Універсальність і комфорт

Розвиток віддаленої роботи та гнучкого способу життя зумовив необхідність у багатофункціональних житлових приміщеннях. Ви можете переобладнати вітальню, щоб об'єднати робоче місце, обідню зону, яка одночасно є домашнім офісом, або затишний куточок для читання з прихованими місцями для зберігання речей чи книг.

Ці універсальні планування надають пріоритет комфорту, функціональності та адаптивності, дозволяючи максимально використовувати простір без шкоди для стилю.