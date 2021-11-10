Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у вівторок, 9 листопада, у телезверненні про нові вимоги до вакцинації, оскільки випадки коронавірусу знову починають зростати по всій країні, повідомило Politico.

За словами Макрона, з 15 грудня паспорти вакцинації людей віком 65 років і більше не будуть дійсними, якщо їм не було зроблено ревакцинацію. Politico зазначає, що зараз це єдина вікова група, яка може отримати у Франції бустерну (підсилювальну, третю) дозу, але Макрон також оголосив, що люди віком від 50 до 64 років також зможуть отримати її на початку грудня.

«Якщо вам зробили щеплення більше шести місяців тому, я рекомендую вам записатися на прийом зараз», – сказав президент Франції.

У вересні Франція розпочала кампанію ревакцинації для людей віком від 65 років. Наразі додаткову вакцину отримали 3,3 мільйона осіб із 7,7 мільйона осіб, які мають право на неї. Однак кількість записів на третю дозу різко зросла з того часу, як було оголошено, що Макрон звернеться до нації.

Паспорт вакцинації, також відомий як «зелена перепустка», потрібен для входу в такі місця, як ресторани, кафе, тренажерні зали, кінотеатри та театри, а також великі зібрання, такі як концерти та спортивні заходи.

Як зазначає «Європейська правда», напередодні Конституційна рада Франції, яка фактично виконує роль конституційного суду, своїм висновком підтвердила продовження дії «зелених перепусток» до кінця липня 2022 року, але водночас визнала надмірним дозвіл директорам навчальних закладів запитувати інформацію про вакцинаційний статус учнів.