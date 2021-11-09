У МОЗ Сінгапуру вказали, що 85% населення країни вже повністю вакциновано від Covid-19

Влада Сінгапуру повідомила, що не оплачуватиме лікування невакцинованих від Covid-19, які зараз перебувають у лікарнях.

Як повідомляє The Washington Post, більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії та збільшують навантаження на систему охорони здоров'я, не вакцинувалися від Covid-19.

«Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичних рахунків для людей, які не пройшли вакцинацію за власним бажанням», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у МОЗ Сінгапуру, всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно. Виняток зроблять для людей, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.

Окрім цього, у міністерстві пообіцяли, що не будуть стягувати плату з вакцинованих лише однією дозою до 31 грудня. З 1 січня 2022 року лише пацієнти, які повністю вакциновані та нещодавно не подорожували, зможуть розраховувати на оплату рахунків за лікування від коронавірусу державою.

У МОЗ Сінгапуру вказали, що 85% населення країни вже повністю вакциновано від Covid-19, а 18% навіть отримали бустерну (третю) дозу вакцини.