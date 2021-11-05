У США на початку листопада щеплення схвалили для дітей від 5 років

У американському Нью-Йорку батькам школярів вирішили виплачувати по сто доларів за вакцинацію дітей від коронавірусу. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, з 8 листопада у 1070 навчальних закладах Нью-Йорка стартує програма щеплень. Загалом по країні у планах американського уряду вакцинувати проти коронавірусу понад 28 млн дітей.

Зазначимо, що у США дозволили вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 12 до 15 років ще у травні. А на початку листопада щеплення схвалили й для дітей від 5 років.

Першими у Сполучених Штатах вакцинують дітей з пріоритетних груп. Загалом щеплення від коронавірусу буде доступне для усіх дітей віком від 5-11 років. Коли дитину вакцинують, її батьки отримають інструкцію, як отримати виплату на картку. Проте вони також зможуть обрати й іншу винагороду: наприклад, квитки для відвідин визначних місць або на матч бейсбольної команди.

Аби претендувати на приз, потрібно вакцинуватися у міських закладах. Натомість аптеки та приватні клініки у цій програмі участі не беруть.

Крім того, у Нью-Йорку за вакцинацію в пунктах щеплень на залізничних вокзалах і станціях метро раніше вирішили давати людям безоплатні перепустки на проїзд.