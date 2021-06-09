ETG.UA – єдиний постачальник газу на ринку, який зменшив річний фіксований тариф у червні. Та це не все. Наша команда – за цілковиту економію коштів своїх клієнтів, тому розробила для вас літній пакет пропозицій. Вмикаємо тарифний калькулятор та рахуємо лояльності від компанії разом!

Перша

Замість 9,49 грн за 1 куб м у річному тарифі наші клієнти сплачуватимуть 8,94 грн. Економія на кожній тисячі кубометрів становить 550 грн! І не потрібно хвилюватися, коли ціни на газ підуть угору в опалювальний сезон. Розбиваємо оплату на місяць і сплачуємо за фактом споживання. Ніякий передплат. Якщо річний тариф зависокий для вас – обирайте інший та повертайтеся до нього тоді, коли вам зручно.

Друга

Вартість місячного тарифу у червні залишилась на рівні травневого – 7,88 грн за 1 куб м. Для порівняння – у деяких постачальників ціни перетнули позначку 13 грн за 1 куб. Наша ціна краще зігріває, чи не так?

Третя

А можна зафіксувати привабливу ціну на літо? Без проблем! Поки світові ціни на газ рвуться вгору, ви можете замовити тариф «Літній акційний» і не хвилюватися до 1 жовтня. Наша компанія постачатиме вам газ по 7,90 грн за 1 куб м. Сплачуйте за фактично спожитий газ без передплат. Економію порахуєте, коли порівняєте вашу ціну з ринковою у червні-серпні. А ціни будуть дуууже спекотні!

Четверта

Повна свобода! Ви обрали річний тариф конкурента, а потім побачили, що наші пропозиції привабливіші, і вам хочеться повернутися? Наші працівники радо допоможуть обрати вигідний тариф. ETG.UA поважає ваш вибір та не ображається. Щомісяця ви можете змінювати тарифні плани, обираючи найкращий та найзручніший за умови: лише з 1 числа і лише раз на місяць. Куди лояльніше?

П'ята

Сплачувати за спожитий газ без комісії ви можете через Privat24, Oschad24, iPay, monobank, а також у касах Приватбанку та Ощадбанку. А це, на хвилиночку, не менше 1% від суми вашої платіжки. Щомісяця це заощаджуватиме вам приблизно 2-3 куб м газу, за які ви не сплачуєте «тому дяді», а готуєте смачний борщ на газовій плиті.

Сподобалися лояльності від ETG.UA? Телефонуйте до нашого кол-центру за номером 7779 з мобільного, пишіть заяву на приєднання на сайті компанії, зв'яжіться з нашим агентом у вашому регіоні.

Приєднуйтесь! Ми радіємо кожному задоволеному споживачеві!