Газопостачальні компанії оприлюднили ціни для населення на червень. Пропозиції коливаються від 7,8 грн до 13,72 грн/м3. Червневі тарифи стосуються тих побутових споживачів, котрі відмовилися від базової річної пропозиції свого постачальника та перейшли на місячну.

Найдешевші пропозиції оприлюднили три компанії ­– «Агросинтез Трейдинг» 7,8 грн/м3, «Евода трейд» та «Енерджі Трейд Груп» 7,88 грн/м3.

Низка компаній запропонувала газ для домогосподарств, що купують його помісячно, за ціною 7,99 грн/м3. Це «Галнофтогаз», «Стрийнафтогаз» та газзбути з групи РГК, зокрема найбільший за кількістю абонентів постачальник Львівщини «Львівгаззбут». Газзбути цього об’єднання не змінювали місячної ціни, порівняно із травнем, та тримають однакову вартість з річним тарифом.

Найдорожчий газ у червневих пропозиціях є у «Львівенергозбуту» (11,8 грн/м3), Херсонської обласної енергетичної компанії (11,89 грн/м3) та компанії «Свій» для нових абонентів – 13,72 грн/м3.

«Нафтогаз України» опублікував на сайті лише базовий річний тариф (7,96 грн/м3) без місячного.

Як писав ZAXID.NET, на початку квітня в Україні змінили правила постачання природного газу для населення. Усіх побутових споживачів перевели на обов’язкові контракти з фіксованою ціною протягом 12 місяців. Абоненти, яких не влаштовує річна пропозиція, мають право відмовитися від неї, сповістивши про це свого постачальника у будь-який спосіб. Повернутися на базовий контракт після переходу на іншу комерційну пропозицію клієнт також матиме право, проте якщо на це дасть згоду постачальник.

Якщо вартість річного чи місячного тарифів, якість обслуговування чи інші чинники споживача не влаштовують, він може легко перейти до іншого постачальника. Як це зробити ­ – дізнайтеся з інструкції ZAXID.NET. Однак новий постачальник у цьому випадку зобов’язаний долучити свого нового споживача саме до річного тарифу.

Річні газові пропозиції різних постачальників можна переглянути за посиланням.