Аналітики зібрали дані про попит на вживані та нові авто у кожному регіоні України

Український маркетплейс AUTO.RIA презентував власне дослідження автомобільного ринку в Україні станом на кінець літа 2024 року. Аналітики зібрали дані про попит на вживані та нові авто у кожному регіоні України, найпопулярніші моделі, а також візуалізували зміну інтересу до електрокарів.

Вживані авто

Місто Київ традиційно посідає перше місце з кількості пропозицій вживаних авто з показником 15% від їх загальної кількості на ринку. Другу сходинку посідає Львівська область з 10%, а третю розділили між собою Одеська та Дніпропетровська області, у яких зосереджено по 6% від усіх пропозицій в Україні.

Марка Volkswagen за літо 2024 року стала абсолютним лідером з продажів вживаних авто, лише в Одеській області покупці віддавали перевагу марці Toyota. Відповідно найпопулярнішою країною-виробником серед покупців по всій Україні стала Німеччина.

Найбільша частка пошуків вживаних авто влітку 2024 була зосереджена у ціновому діапазоні від $10 тис. до $15 тис. (18% пошукових запитів), наступний за популярністю ціновий сегмент — до $4 тис. з показником 16%.

Візуалізація AUTO.RIA

Попит на вживані електрокари залишався на рівні до 1% від загальної кількості пошуків. Найнижчий показник аналітики зафіксували у липні – 0,82%, та вже в серпні він відновився до 0,92%.

візуалізація AUTO.RIA

Трійка лідерів за кількістю продажів серед вживаних авто влітку 2024 року була незмінною: Volkswagen Passat, Škoda Octavia та Volkswagen Golf.

Також звіт містить більш докладні дані про лідерів у різних цінових категоріях. Так, у сегменті до $4 тис. це Daewoo Lanos, від $4 тис. до $6 тис. – Volkswagen Golf, від $6 тис. до $10 тис. – Škoda Octavia, від $10 тис. до $20 тис. – Volkswagen Passat, від $20 тис. до $30 тис. – Tesla Model 3, від $30 тис. та дорожче — BMW X5.

Візуалізація AUTO.RIA

Нові авто

За пропозицією з продажу нових автомобілів лідером є Київська область, у якій зосереджено більш як чверть від усіх пропозицій українського ринку. У Дніпропетровській області – 12%, в Одеській – 9%.

Попит на марки автомобілів є більш різноманітним порівняно з ринком вживаних авто, та найбільша перевага зберігається все ж у Volkswagen. Виробник лідирує у найбільшій кількості областей: Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій та Одеській. В Київській області лідером літнього сезону стала марка Audi.

Влітку 2024 найбільш популярними були нові автівки вартістю від $20 тис. до $25 тис., наступний за популярністю сегмент — до $15 тис.

Попит на нові електрокари показав незначне просідання до 3,3% у липні 2024 та відновився у серпні до 3,4%.

Візуалізація AUTO.RIA

Найпопулярнішими моделями за літній сезон стали Toyota RAV 4, Renault Duster та Toyota Camry.

Аналітики AUTO.RIA виокремили трійки найпопулярніших автомобілів у кожному ціновому сегменті: найпоширенішою моделлю вартістю до $15 тис. стала Chery Tiggo 4 Pro, від $15 тис. до $20 тис. – Chery Tiggo 4 Pro, від $20 тис. до $25 тис – Renault Duster, в діапазоні $25 тис.-$35 тис. – KIA Sportage, від $35 тис.-$50 тис. – Škoda Kodiaq, понад $50 тис. – Volkswagen Touareg.

Візуалізація AUTO.RIA