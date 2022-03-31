Уряд Литви затвердив список ворожих держав і територій, на підставі якого можна буде виключати зареєстровані там компанії з тендерів на державні закупівлі або розривати вже укладені договори, повідомляє LRT.

До списку, який склало міністерство економіки та інновацій Литви, увійшли Росія, Білорусь, окупований Росією український Крим, непідконтрольну молдовському уряду територію Придністров'я, а також непідконтрольні уряду Грузії Абхазію і Південну Осетію.

Цей список діятиме до збереження в країні надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, установлених урядом.

«Досі організацій не мали підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять із країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупівельники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави через державні закупівлі», – повідомили в Міністерстві економіки Литви.

17 березня литовський Сейм у терміновому порядку ухвалив поправки до законів про закупівлю, якими встановлюються обмеження на співпрацю з компаніями, зареєстрованими у ворожих державах чи територіях, а уряду було доручено скласти список ворожих держав.

Це рішення було прийнято на тлі повномасштабної війни, яку Росія безпідставно розв'язала в Україні.

24 лютого Росія завдала ракетних ударів по українських містах та розпочала масштабне вторгнення. Російська армія обстрілює та знищує ключові об'єкти інфраструктури, здійснює масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних і крилатих ракет, вчиняє інші злочини проти людяності.