Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має допомогти Україні зі створенням системи протиповітряної оборони. Про це пише «Європейська правда».

На думку Науседи, країни Заходу повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії у повітряному просторі України призведе до величезних втрат.

На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути «рішучішим».

«Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру», – сказав президент Литви.

Він сказав, що «апетит Путіна непомірний», а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.

«Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії обмежиться Україною. Хто на черзі? Ніхто не знає. Цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію», – сказав президент Литви.

Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляціїZAXID.NET