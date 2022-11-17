Морський дрон назвали «PEACE Дец»

Литовський народ зібрав 250 тис. доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів. Про це у Twitter повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України. Тоді компанія Baykar заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.

«Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його «PEACE Дец», – розповів він у Twitter.

It is official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

За словами журналіста, нині триває збір коштів ще на один дрон для ЗСУ.

«Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру», – додав журналіст.

Зазначимо, що напередодні, 16 листопада, в UNITED24 повідомили, що волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ. Для морських дронів обрали символічні імена нещодавно звільнених міст та тих населених пунктів, які ще тільки чекають на деокупацію, пише ЕспресоTV.

Дрони назвали Херсон, Севастополь, Маріуполь та Бахмут.