Військова допомога Україні від Литви складає понад 641 млн євро

Литва у серпні надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього ввійде тактичне спорядження, безпілотники, транспортні засоби та логістичне обладнання, а також деякі старі зразки техніки з арсеналу Збройних сил Литви. Про це 9 серпня повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони країни.

«Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, які очолюють також Німеччина, США та Франція. Ми також будемо передавати більше обладнання, систем й озброєнь, необхідних на полі бою. Наша допомога – це інвестиція в нашу власну безпеку», – сказав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

До нового пакета військової допомоги ввійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

системи РЕБ;

квадроцикли;

навантажувачі, причепи;

стрілецька і димова зброя;

запчастини та допоміжне обладнання тощо.

У Міноборони Литви повідомили, що на сьогодні загальна допомога Литви Україні сягнула мільярда євро, а військова допомога – понад 641 млн євро. Наприкінці червня президент Литви Гітанас Науседа зробив заяву, що його країна виділятиме частину валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку безпеки та оборони України. Йдеться про щонайменше чверть відсотка ВВП країни.