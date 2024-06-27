Литва виділятиме частину свого ВВП на військову допомогу Україні
Литва є однією з країн, що витрачає найбільше коштів на оборону
Литва виділятиме частину валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку безпеки та оборони України. Йдеться про щонайменше чверть відсотка ВВП країни. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у X (Twitter) 26 червня.
«На засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки й оборони України. Литва продовжуватиме твердо підтримувати Україну до перемоги. Ми завжди підтримуватимемо свободу», — заявив Науседа.
Як пише «Європейська правда», у 2024 році оборонний бюджет Литви досягнув 3,03% від ВВП. Для порівняння, у 2014 році цей показник становив 0,89% ВВП країни. Зараз Литва є однією з країн, що витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.
Зазначимо, Литва активно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. За даними литовського оборонного відомства, з лютого 2022 року країна надала Україні допомогу на загальну суму мільярд євро.