У 2024 році оборонний бюджет Литви сягнув понад 3% від ВВП

Литва виділятиме частину валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку безпеки та оборони України. Йдеться про щонайменше чверть відсотка ВВП країни. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у X (Twitter) 26 червня.

«На засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки й оборони України. Литва продовжуватиме твердо підтримувати Україну до перемоги. Ми завжди підтримуватимемо свободу», — заявив Науседа.

Як пише «Європейська правда», у 2024 році оборонний бюджет Литви досягнув 3,03% від ВВП. Для порівняння, у 2014 році цей показник становив 0,89% ВВП країни. Зараз Литва є однією з країн, що витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.

Зазначимо, Литва активно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. За даними литовського оборонного відомства, з лютого 2022 року країна надала Україні допомогу на загальну суму мільярд євро.