М113 відправлять до України протягом тижня

Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113 для розмінування територій. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Литви у середу, 12 червня.

Бронетранспортери покликані допомогти Силам оборони та безпеки та є частиною підтримки в межах коаліції з розмінування. 14 бронетранспортерів Литва надішле до України цього тижня.

Зазначимо, коаліцію з розмінування створили у лютому 2024 року. До коаліції, яку очолює Ісландія, долучилися 15 країн.

В межах коаліції з розмінування країни-партнери надають необхідну техніку, а також навчають українських спеціалістів.

Нагадаємо, 29 травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів повітряного спостереження. Радари передадуть в межах коаліції протиповітряної оборони України, яку ініціювала Німеччина. Раніше, 17 травня, Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли безпілотники, антидронові системи та набої.

Загалом з початку 2024 року Литва вже поставила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 мм, бронетранспортери M577, а також системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу. Також країна передала боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA та інше забезпечення.