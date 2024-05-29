У 2024 році Литва планує відправити в Україну чотири радари

Уряд Литви в середу, 29 травня, схвалив виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів повітряного спостереження, які будуть передані ініційованій Німеччиною коаліції протиповітряної оборони для України. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише LRT.

«Таким чином, ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції з протиповітряної оборони. Німеччина надала Україні свою третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій внесок у відповідь», – сказав Кащюнас.

За словами міністра, на меті цього року – відправити в Україну чотири радари.

«Вони (радари – ред.) покращать попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Чотири радари ми відправимо в цьому році, а потім будемо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу», – сказав він.

Видання зазначає, що допомога Литви Україні на сьогодні сягнула мільярда євро, у тому числі близько 616 млн євро це військова допомога Силам оборони. За даними міноборони, з січня 2024 року Литва вже надала допомоги на суму близько 95 млн євро.

Зазначимо, у вівторок, 28 травня, Нідерланди ініціювали терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України. Перед тим, у квітні Міністерство закордонних справ та оборони Німеччини анонсувало глобальну ініціативу з пошуку додаткових систем ППО, які можна передати Україні.