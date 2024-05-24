Німецька система ППО IRIS-T

У п’ятницю, 24 травня, до України прибула ще одна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, таким чином країна прагне допомогти Україні зміцнити протиповітряну оборону. Голова оборонного відомства запевнив, що це сучасна та перевірена система ППО.

«Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності… Протягом кількох місяців Росія посилює авіаудари по Україні, вбиваючи людей і руйнуючи важливу інфраструктуру. Разом із нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо українську протиповітряну оборону в її захисті від жорстокої та незаконної агресивної війни Росії», – заявив Борис Пісторіус.

Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на німецьку газета Spiegel, тепер Україна має чотири системи Iris-T середньої дальності та одну систему Iris-T малої дальності. Загалом Німеччина пообіцяла передати Україні дев’ять систем ППО IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense.

«За останні півтора року системи довели свою високу ефективність у захисті великих українських міст (Київ і Львів) від атак російської авіації. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на найважливішу енергетичну інфраструктуру», – пише Spiegel.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 9 травня оголосив про наміри придбати у США для України три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS.