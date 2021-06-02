Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Армії України. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі із секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Олексієм Даніловим, передає прес-служба РНБО.

Під час зустрічі Данілов та Анушаускас обговорювали двостороннє безпекове співробітництва. Анушаускас назвав цінним внесок України у забезпечення безпеки регіону та заявив, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на потреби української армії.

«Сторони відзначили, що за останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО військових навчаннях», – йдеться в повідомленні.

Сам Данілов заявив, що Україна зацікавлена у проведенні спільних з НАТО навчань «у максимальній кількості». Крім того, він подякував Литві за допомогу в реабілітації та лікування українських бійців, поранених під час боїв на сході України.