З кінця грудня Литва офіційно узаконила назву Грузії як Сакартвело. Така назва вживатиметься в усіх офіційних документах литовською мовою, повідомив у понеділок, 11 січня, голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

«На сьогодні Сакартвело (лит. Sakartvelas) є офіційною назвою», – сказав він у коментарі агенції BNS, пише «Інтерфакс-Україна».

21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas. До цього в Литві діяло рішення, яке дозволяло назву Грузії як Sakartvelas на неофіційному рівні.

«Рішення, ухвалене комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Знадобився перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилася за два роки. Це дійсно було несподіваним», – розповів Антанайтіс BNS.

«Ми ухвалили рішення, тому завершуємо процес - Сакартвело стає офіційною, повною назвою», – наголосив він і додав, що це рішення полегшить роботу відомств, яким досі доводилося писати «Gruzija (Sakartvelas)».

При цьому Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати.

Раніше грузинські політики та дипломати неодноразово просили литовських посадовців відмовитися від назви «Грузія», оскільки вона є російською.