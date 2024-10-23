Європейська комісія очолює «Фонд підтримки інтеграції України до ЄС»

Уряд Литви погодив виділити Україні 1 млн євро на реалізацію проєкту «Фонд підтримки інтеграції України до ЄС», який фінансує Європейська комісія. Про це в середу, 23 жовтня, повідомив литовський новинний сайт Delfi.

Зазначається, що гроші надійдуть з Фонду співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Литви, проєкт спрямований на надання допомоги українським державним установам та їхнім співробітникам в управлінні та координації процесів інтеграції до Євросоюзу, перекладі законодавства та інформуванні громадськості про процес євроінтеграції України.

«Я точно знаю, що Україна, як і Молдова, обов'язково приєднається до ЄС. Процес не буде легким, саме тому Литва об'єднує зусилля з Європейською комісією, щоб допомогти українським міністрам, заступникам міністрів, парламентарям і учасникам переговорів зрозуміти масштаб виклику і належним чином підготуватися до нього», – сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Відомо, що на реалізацію свого трирічного проєкту Європейська комісія виділяє 10 млн євро. Фінансування буде надано у три етапи: по 330 тис. євро у 2025 та 2026 роках та 340 тис. євро у 2027 році. Проєкт реалізується Центральним агентством з управління проєктами (CPMA).