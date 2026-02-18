Лижне двоборство та фристайл: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 19 лютого
«Синьо-жовті» матимуть черговий шанс поповнити медальну скарбничку України
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 19 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у лижному двоборстві та фристайлі.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 19 лютого:
- 11:00 – лижне двоборство (командний спринт, стрибки з трампліна; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)
- 12:00 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, перша спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)
- 12:45 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, друга спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)
- 13:15 – фристайл (лижна акробатика, фінал, чоловіки, перша спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови потрапляння до топ-12)
- 15:00 – фристайл (лижна акробатика, суперфінал, чоловіки; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови потрапляння до топ-6)
- 15:00 – лижне двоборство (командний спринт, бігова частина; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
