ЛОДА виділить кошти на реставрацію синагоги та замку у Бродах
Фахівці оглянули аварійні пам’ятки архітектури національного значення
У Бродах планують відреставрувати дві пам’ятки архітектури національного значення – синагогу та замок. Гроші на це виділять з обласного бюджету. Про це 24 червня повідомив департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА.
Обидві будівлі в аварійному стані та останніми роками було кілька випадків часткового руйнування їхніх елементів. У п’ятницю, 23 червня, у Бродах провели робочу нараду для визначення пріоритетності ремонтно-реставраційних робіт на цих об’єктах.
«Вже до середи архітектор Юрій Вербовецький сформує перелік першочергових заходів, стадійність та основні складові розроблення науково-проектної документації. Синагога вимагає невідкладних протиаварійних робіт. Щодо замку – зараз тут розташована школа і музей. Стан будівлі не є критичним, але дах і фасад потребують ремонтно-реставраційних робіт. Тому ще цьогоріч планують передбачити кошти в обласному бюджеті», – повідомили в департаменті архітектури.
У Бродівському замку зараз працює школа (фото ЛОВА)
Бродівська міська рада пообіцяла співфінансування від громади.
Нагадаємо, 18 червня обвалилося склепіння пам’ятки національного значення Бродівської синагоги. Також обвал конструкцій синагоги був у 2021 році. А у вересні 2021 року у комплексі Бродівської фортеці обвалилася частина казематів.
Як додали в обласній адміністарції, цьогоріч в обласному бюджеті також передбачено 4 млн грн для ремонтно-реставраційних робіт на даху Празького банку у Бродах.