Бродівська синагога мала вже кілька обвалів склепіння

У Бродах планують відреставрувати дві пам’ятки архітектури національного значення – синагогу та замок. Гроші на це виділять з обласного бюджету. Про це 24 червня повідомив департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА.

Обидві будівлі в аварійному стані та останніми роками було кілька випадків часткового руйнування їхніх елементів. У п’ятницю, 23 червня, у Бродах провели робочу нараду для визначення пріоритетності ремонтно-реставраційних робіт на цих об’єктах.

«Вже до середи архітектор Юрій Вербовецький сформує перелік першочергових заходів, стадійність та основні складові розроблення науково-проектної документації. Синагога вимагає невідкладних протиаварійних робіт. Щодо замку – зараз тут розташована школа і музей. Стан будівлі не є критичним, але дах і фасад потребують ремонтно-реставраційних робіт. Тому ще цьогоріч планують передбачити кошти в обласному бюджеті», – повідомили в департаменті архітектури.

У Бродівському замку зараз працює школа (фото ЛОВА)

Бродівська міська рада пообіцяла співфінансування від громади.

Нагадаємо, 18 червня обвалилося склепіння пам’ятки національного значення Бродівської синагоги. Також обвал конструкцій синагоги був у 2021 році. А у вересні 2021 року у комплексі Бродівської фортеці обвалилася частина казематів.

Як додали в обласній адміністарції, цьогоріч в обласному бюджеті також передбачено 4 млн грн для ремонтно-реставраційних робіт на даху Празького банку у Бродах.