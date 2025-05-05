Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека розташована на вул. Зеленій, 24

Личаківський районний суд виселив із приміщення обласної науково-педагогічної бібліотеки сімʼю Багацьких, яка самовільно облаштувала квартиру на першому поверсі.

Як вказано в матеріалах справи, у 2006 році Львівська обласна рада зареєструвала право комунальної власності на будівлю Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки площею 1110,7 м2, що на вул. Зеленій, 24. Частину цих приміщень площею 45,5 м2 захопила родина з Одеси і облаштувала в ній квартиру. Через це Львівська обласна рада звернулась в суд, аби зобовʼязати прописаного в квартирі Максима Багацького звільнити приміщення.

У суді представники бібліотеки розповіли, що сімʼя певний час жила в самовільно облаштованій квартирі на першому поверсі, потім вони переїхали в Одесу і почали приїжджати лише зрідка, зокрема, щоб оплатити комунальні платежі. Однак із 2022 року сімʼя Багацьких у Львів більше не приїжджала.

Враховуючи обставини справи, суддя Назарій Нор позов Львівської облради задовольнив і зобовʼязав Максима Багацького звільнити самовільно облаштовану квартиру в приміщенні обласної бібліотеки. Це рішення можна оскаржити в апеляції.